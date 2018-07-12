Homem procura polícia depois de perder cartão e descobrir saque de R$ 600

Homem de 54 anos morador em Aquidauana procurou a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o furto do cartão bancário. De acordo com a vítima, terceiros teriam efetuado saque no valor de 600 da conta poupança. No entanto, quem teria pedido o objeto teria sido a filha dele.

O homem relatou no boletim de ocorrência que na data de ontem entregou o cartão à filha para ela sacar R$ 50 em um supermercado da cidade. A moça teria efetuado o saque e, ao retornar para a casa, percebeu que o cartão havia desaparecido ao longo do percurso de volta para a casa.

O responsável então entrou em contato com a central de atendimento do banco para fazer o cancelamento, mas foi informado que outras pessoas já haviam realizado o saque de R$ 600. Por este motivo, a vítima procurou a Polícia Civil que registrou o caso como crime de furto.

