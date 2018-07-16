Homem é preso por agredir esposa e ameaçar de quebrar braço da própria mãe

A Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para conter um homem de 36 anos, preso em flagrante, por agredir a esposa de 40 anos. O caso aconteceu neste domingo (15) na Coronel Antônio Trindade, Bairro Alto em Aquidauana, por volta das 8h30.

Segundo o registro, a mãe do agressor contou à Polícia que seu filho havia agredido a esposa, ao empurrá-la e prensá-la em um pilar da varanda da residência, causando escoriações e hematomas.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no dia anterior, o agressor havia ameaçado a própria mãe, que tentou impedí-lo dar palmadas em sua neta. Ele ameaçou a mãe dizendo que se colocasse a mão na frente, ele quebraria o braço da mãe.

O autor do crime foi preso e encaminhado à DP de Aquidauana para as providências cabíveis.