Jovens ficam feridas depois de baterem moto em caminhão parado na Antônio Campelo

Duas jovens se feriram em acidente de trânsit ocorrido nesta terça-feira, na região do Jardim Dalete, em Aquidauana. Elas estavam em uma moto que bateu em um caminhão estacionado na Rua Antônio Campelo.

Segundo apurado, as vítimas, de 25 e 14 anos tiveram ferimentos leves. A mais velha sofreu corte no pé direito e a outra um corte na boca e escoriações nas mãos. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Como a piloto não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o veículo teria sido retirado do local por terceiros.

Colaborou Luiz Guido Jr.