Jovens ficam feridas depois de baterem moto em caminhão parado na Antônio Campelo

Aquidauana
A responsável pela condução do veículo não tinha carteira de habilitação
Duas jovens se feriram em acidente de trânsit ocorrido nesta terça-feira, na região do Jardim Dalete, em Aquidauana. Elas estavam em uma moto que bateu em um caminhão estacionado na Rua Antônio Campelo.
Segundo apurado, as vítimas, de 25 e 14 anos tiveram ferimentos leves. A mais velha sofreu corte no pé direito e a outra um corte na boca e escoriações nas mãos. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.
Como a piloto não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o veículo teria sido retirado do local por terceiros.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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