Temperatura cai progressivamente com baixa umidade do ar em Aquidauana

Mais um dia seco e sem previsão de chuvas para Aquidauana e região. Nesta terça-feira (24) o dia amanhece claro alternando com parcialmente nublado e segue ao longo do dia com temperaturas mais amenas. A mínima prevista para hoje é de 15 graus e a máxima de 20 graus Celsius.

Umidade relativa também prossegue baixa: mínima de 45% e máxima de 60% e pode cair novamente nos próximos dias, segundo a meteorologista Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Não custa lembrar: a baixa umidade do ar pode ocasionar desconforto e doenças respiratórias. Para evitar esses problemas é importante tomar alguns cuidados.

Segundo a superintendente geral de Vigilância em Saúde, Larissa Domingues Castilho de Arruda, a principal preocupação é com a hidratação. É preciso tomar muita água. “Também é aconselhável optar por esportes aquáticos, evitar o sol no período das 10h às 16h, comer frutas, verduras, comida saudável e tomar água de coco”, afirma.

Outras recomendações são:

usar soro fisiológico nas narinas;

colírio nos olhos;

umidificar os ambientes – com aparelho umidificador ou panos e toalhas molhadas;

evitar ar-condicionado;

hidratar a pele.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade do ar ideal é acima de 60%. Abaixo de 30%, é considerado estado de atenção e entre 19% e 12%, alerta.