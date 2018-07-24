Temperatura cai progressivamente com baixa umidade do ar em Aquidauana

Clima
Nesta terça, o dia será claro e parcialmente nublado, sem previsão de chuvas
Mais um dia seco e sem previsão de chuvas para Aquidauana e região. Nesta terça-feira (24) o dia amanhece claro alternando com parcialmente nublado e segue ao longo do dia com temperaturas mais amenas. A mínima prevista para hoje é de 15 graus e a máxima de 20 graus Celsius.
Umidade relativa também prossegue baixa: mínima de 45% e máxima de 60% e pode cair novamente nos próximos dias, segundo a meteorologista Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).
Não custa lembrar: a baixa umidade do ar pode ocasionar desconforto e doenças respiratórias. Para evitar esses problemas é importante tomar alguns cuidados.
Segundo a superintendente geral de Vigilância em Saúde, Larissa Domingues Castilho de Arruda, a principal preocupação é com a hidratação. É preciso tomar muita água. “Também é aconselhável optar por esportes aquáticos, evitar o sol no período das 10h às 16h, comer frutas, verduras, comida saudável e tomar água de coco”, afirma.
Outras recomendações são:
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade do ar ideal é acima de 60%. Abaixo de 30%, é considerado estado de atenção e entre 19% e 12%, alerta.
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