Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:23

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Piraputanga foi palco do primeiro curso de escalada em rocha de Mato Grosso do Sul

A Instrução ficou a cargo de Gleison Ferreira de Souza, Montanhista e Escalador Sul-Mato-Grossense radicado hoje em São Paulo-SP

Renan Nucci

Publicado em 26/07/2018 às 14:56

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
c92adead-e0e0-4500-a5e2-9294059e4fa1
3e49adf0-96db-46b7-9de6-dee3dbe8239a
6cf12222-c22a-4498-94db-3e67bb8568e0
8331c528-fe54-438c-a828-9e774eae7230
6ff7c6f1-d4d4-497c-a392-48587fd34c3f
6ff7c6f1-d4d4-497c-a392-48587fd34c3f-1
7ce1761f-b22e-4118-bd76-490d87fd99a7
a116526e-46fe-4a5b-b028-37739ecd81f9
0498e8d5-b1b7-48c8-b43f-35cfd5abf8f4
18444ef2-8ccc-404e-afc2-0815ab4f79f9

Entre os dias 13 e 15 de julho, foi realizado em Piraputanga, distrito do município de Aquidauana, o primeiro Curso Básico de Escalada em Rocha no Estado de Mato Grosso do Sul, marcando um pequeno parágrafo na história do desenvolvimento da atividade no Estado.

A Instrução ficou a cargo de Gleison Ferreira de Souza, Montanhista e Escalador Sul-Mato-Grossense radicado hoje em São Paulo-SP, com mais de 13 anos de experiencia escalando pelo Brasil e pelos Andes Argentino, Peruano e Boliviano. A organização e articulação do curso ficou a cargo de Escalada MS (grupo independente de escaladores do Estado) e Zion Academia de Escalada (locada em Campo Grande-MS), representadas aqui nas pessoas de Marcos Rebuá e Edson Paes.

O primeiro curso, ministrado para um grupo fechado de Campo Grande, constitui importante balão de ensaio, vez que permitiu entender melhor características, lacunas, carências e expectativas locais. 

A formação rochosa escolhida em Piraputanga para ser base do curso foi aquela junto ao Acampamento batista, que recebeu por tabela a abertura de duas vias inéditas, com graduação de dificuldade na medida para se tornar o primeiro Campo Escola de Escalada em Rocha de nosso Estado, e receber iniciantes e aprendizes da atividade. 
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo