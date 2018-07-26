Piraputanga foi palco do primeiro curso de escalada em rocha de Mato Grosso do Sul

Entre os dias 13 e 15 de julho, foi realizado em Piraputanga, distrito do município de Aquidauana, o primeiro Curso Básico de Escalada em Rocha no Estado de Mato Grosso do Sul, marcando um pequeno parágrafo na história do desenvolvimento da atividade no Estado.

A Instrução ficou a cargo de Gleison Ferreira de Souza, Montanhista e Escalador Sul-Mato-Grossense radicado hoje em São Paulo-SP, com mais de 13 anos de experiencia escalando pelo Brasil e pelos Andes Argentino, Peruano e Boliviano. A organização e articulação do curso ficou a cargo de Escalada MS (grupo independente de escaladores do Estado) e Zion Academia de Escalada (locada em Campo Grande-MS), representadas aqui nas pessoas de Marcos Rebuá e Edson Paes.

O primeiro curso, ministrado para um grupo fechado de Campo Grande, constitui importante balão de ensaio, vez que permitiu entender melhor características, lacunas, carências e expectativas locais.

A formação rochosa escolhida em Piraputanga para ser base do curso foi aquela junto ao Acampamento batista, que recebeu por tabela a abertura de duas vias inéditas, com graduação de dificuldade na medida para se tornar o primeiro Campo Escola de Escalada em Rocha de nosso Estado, e receber iniciantes e aprendizes da atividade.

