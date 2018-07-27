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Crime de injúria

Mãe registra BO contra pais de adolescentes que xingaram seus filhos de piolhentos

Entre outras palavras de baixo calão, estariam as injúrias de "pretos" e "gorda vai chupar..*"

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/07/2018 às 08:11

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Triste caso de racismo e injúria foi registrado na Delegacia de Polícia de Aquidauana no início da noite desta quinta-feira (26). Uma mãe de 33 anos procurou a Polícia após estar cansada dos xingamentos proferidos aos seus filhos por duas adolescentes de 13 e 14 anos, filhas de seu vizinho, na Rua Lins Filho, Vila Pinheiro. 

A mãe que tem cinco filhos, de 2, 7, 9, 12 e 14 anos teriam sido ofendidos pelas adolescentes com palavras de baixo calão como "o piolhenta", "preta", "gorda vai chupar..". Após uma das filhas da mãe que registrou o bo ainda teria corrido para não apalhar das adolescentes. 

A mãe das crianças informou aos policiais que já havia conversado com os pais das adolescentes, mas nada fizeram. A mãe, cansada dos xingamentos todas as vezes que as crianças saem para a varanda, procurou a ajuda da Polícia.

O caso foi registrado como perturbação de tranquilidade e injúria referente a elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, entre outros. O caso segue para investigação. 

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