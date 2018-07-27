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Mulher é socorrida em estado grave após acidente no Bairro Cidade Nova

Vítima teria sofrido traumatismo craniano e foi enviada para Campo Grande

Renan Nucci

Publicado em 27/07/2018 às 15:43

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Mulher identificada como Maria Aparecida foi socorrida em estado grave depois de se envolver em acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira, em Aquidauana. A vítima estava em uma moto que bateu contra um carro na Rua Toro Nakayama, região do Bairro Cidade Nova. A suspeita é de que tenha sofrido traumatismo craniano.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava a moto quando, ao que tudo indica, um carro modelo Agile invadiu a preferencial, atingindo-a. Maria teria batido a cabeça com força, perdendo o capacete. Durante atendimento, os socorristas perceberam lesões que podem se tratar de trauma no crânio.

A passageira da moto foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (Samu) com escoriações. Maria foi encaminhada ao Hospital Regional, mas por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferida para Campo Grande. A motorista do carro nada sofreu.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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