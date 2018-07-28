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Peão some durante comitiva em fazenda de Aquidauana e polícia apura o caso

Corpo de Bombeiros fez buscas no local, mas não encontrou a vítima

Renan Nucci

Publicado em 28/07/2018 às 08:34

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A Polícia Civil de Aquidauana investiga o desaparecimento de um peão de 46 anos durante comitiva em fazenda localizada a cerca de 100 quilômetros da cidade, sentido Cipolândia. O caso foi denunciado pela filha da vítima ontem, três dias depois que o homem tinha sumido. 

O Corpo de Bombeiros foi ao local e fez várias buscas, mas não foram encontrados vestígios do peão. Informações apontam que ele teria sido contratado para buscar gado com uma comitiva, mas que logo no primeiro dia,  chegando na propriedade rural, não foi mais visto.

Ao lado da fazenda existe uma mata e não é descartada possibilidade de que ele esteja se escondendo no local, por problemas desconhecidos, uma vez que já tem histórico de desaparecimento e em toda a região não há outras matas, mas apenas pastagem aberta. 
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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