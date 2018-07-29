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Mesmo delito 2 vezes!

Rapaz bebe cerveja sem pagar em dois bares diferentes e é preso pela Polícia

Ele foi detido por não pagar a bebida e logo após ser solto, bebeu novamente em outro bar sem pagar

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/07/2018 às 08:01

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Dia de fúria para um rapaz de 28 anos que resolveu consumir bebidas alcoólicas em dois bares diferentes e não pagou o que bebeu em nenhum. O caso aconteceu em Aquidauana e resultou em dois boletins de ocorrência, registrados em horários diferentes neste sábado (28) pelos proprietários dos estabelecimentos.

O primeiro chamado policial aconteceu às 15h35 da tarde pelo dono de um bar localizado na Rua Estêvão Alves Corrêa, Bairro Alto. O dono do bar disse que o rapaz consumiu uma cerveja e alegou não ter dinheiro para pagar. O rapaz foi detido e encaminhado à DP de Aquidauana para prestar esclarecimentos e logo após foi liberado. Ele estava com um corte na cabeça proveniente de uma briga no dia anterior, conforme consta no registro.

Em seguida, às 18h18, outra dona de uma conveniência localizada na mesma rua do bar anterior, Estêvão Alves Corrêa, acionou a Polícia mais uma vez para conter o homem que bebeu mais 3 litros de cerveja e novamente disse que não tinha dinheiro para pagar. 

Dessa vez ele foi mais longe, pegou um litro de cerveja do freezer da conveniência sem o consentimento da dona. Mais uma vez preso, foi encaminhado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.

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