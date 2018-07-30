Vítima de acidente em Aquidauana, Alexandre foi sepultado com honras militares

Foi sepultado em Paranaíba na última sexta-feira, com honras militares, Alexandre Silva e Souza, de 57 anos, vítima de acidente ocorrido na quarta-feira passada, em Aquidauana. O militar aposentado foi enterrado ao lado do pai e da mãe, em cerimônia que contou com uma bandeira do Brasil doada pelo comando do 9º Batalhão de Egenharia de Combate do Exército Brasileiro.

Conforme noticiado, o acidente fatal ocorreu por volta das 05h20 da manhã, na Rua Bichara Salamene, Bairro Serraria. Um motociclista passou em alta velocidade pela canaleta de um quebra-molas localizado na via, e atingiu Alexandre, que caminhava pelo local. Com o impacto o militar aposentado, não resistiu às múltiplas fraturas, e morreu no local. Alexandre era bastante conhecido na cidade, pois andava de bengalas e mesmo com dificuldade motora, era sempre visto em todos os lugares com sua pasta.

O condutor da moto, E.A.A, de 27 anos, morador do Jardim Campanário, em Anastácio, estava consciente e orientado, andando pelo local e reclamando de dores no pescoço, e não apresentou a documentação do veículo. O garupa, R.R.B.C, morador do Jardim Independência, em Anastácio, também não portava documentação pessoal e escapou ileso do acidente.