Jornal O Pantaneiro passa a oferecer conteúdo de áudio a quem tem baixa visão

Inclusão digital
Pessoas com deficiência visual agora podem ouvir as notícias e reportagens de Aquidauana e região
Desde segunda-feira (30) o o jornal O Pantaneiro passa a oferecer aos leitores que possuem dificuldades de leitura mais uma ferramenta de inclusão digital: o Audima. Ele possibilita maior interação com o internauta que possui baixa visão, para que tenha a possibilidade de ler as notícias e reportagens do jornal com facilidade, por intermédio de locução agradável e ainda diferencia as palavras das imagens.
O serviço integra o portal de notícias para auxiliar àqueles que buscam ter acesso às informações, mas que antes não conseguiam acompanhar os conteúdos por conta do seu grau de deficiência visual. Preocupado em ampliar as experiências de uso do site, O Pantaneiro oferece agora imersão completa em todas as editorias do jornal: o que acontece em Aquidauana, na Região Pantaneira e no Estado, além de histórias de personalidades locais, informações de interesse público, oportunidades de emprego, eventos sociais e culturais, entre outros que facilitam o acesso à informação de maneira prática, simples e rápida.
A ferramenta também é uma comodidade aos leitores que, muitas vezes, mesmo sem ter problemas na visão, preferem ouvir a ler o conteúdo. Com apenas um clique no botão de áudio que fica logo abaixo do título das matérias, o leitor tem à disposição uma navegação mais competente e equilibrada, permitindo mediante locução suave, uma melhor compreensão do assunto veiculado em tempo real pelo O Pantaneiro.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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