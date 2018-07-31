Jornal O Pantaneiro passa a oferecer conteúdo de áudio a quem tem baixa visão

Desde segunda-feira (30) o o jornal O Pantaneiro passa a oferecer aos leitores que possuem dificuldades de leitura mais uma ferramenta de inclusão digital: o Audima. Ele possibilita maior interação com o internauta que possui baixa visão, para que tenha a possibilidade de ler as notícias e reportagens do jornal com facilidade, por intermédio de locução agradável e ainda diferencia as palavras das imagens.

O serviço integra o portal de notícias para auxiliar àqueles que buscam ter acesso às informações, mas que antes não conseguiam acompanhar os conteúdos por conta do seu grau de deficiência visual. Preocupado em ampliar as experiências de uso do site, O Pantaneiro oferece agora imersão completa em todas as editorias do jornal: o que acontece em Aquidauana, na Região Pantaneira e no Estado, além de histórias de personalidades locais, informações de interesse público, oportunidades de emprego, eventos sociais e culturais, entre outros que facilitam o acesso à informação de maneira prática, simples e rápida.

A ferramenta também é uma comodidade aos leitores que, muitas vezes, mesmo sem ter problemas na visão, preferem ouvir a ler o conteúdo. Com apenas um clique no botão de áudio que fica logo abaixo do título das matérias, o leitor tem à disposição uma navegação mais competente e equilibrada, permitindo mediante locução suave, uma melhor compreensão do assunto veiculado em tempo real pelo O Pantaneiro.