Foragido da Justiça é preso pela Polícia ao usar CNH de outra pessoa

Falsa identidade
O homem abordado pelos PMs não respondida com clareza sobre a falsa identidade
Caso de uso de documento alheio foi registrado na Delegacia de Polícia no final da tarde de ontem (31) no Bairro Nova Aquidauana. Equipe da Getam realizava rondas nos bares do local quando abordou um homem de 52 anos. Ele apresentou aos policiais uma Carteira Nacional de Habilitação pertencente à outra pessoa.
Ao perceber o nervosismo do suspeito, a equipe da PM começou a perguntar sobre seus dados pessoais. O homem não conseguia responder com clareza e então acabou confessando que a CNH apresentada era de outro homem.
Após checagem no sistema da Polícia, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Com apoio da Radiopatrulha de Anastácio, os policiais encaminharam o homem à DP para as medidas cabíveis.
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