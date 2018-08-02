Clube Arpa realiza festa da Sopa Paraguaia neste final de semana

Acontece no próximo final de semana no Clube Arpa, em Aquidauana, a 13ª Edição da Festa da Sopa Paraguaia. O evento contará com shows, apresentações culturais e praça de alimentação repleta de variedades, partindo desde pratos tradicionais da cultura paraguaia, a outros como espetinho e arroz carreteiro.

Segundo Marisa de Souza Fernandes, umas das organizadores, a festa começa amanhã, com tradicional baile, e segue até sábado. Serão vendidos sopa, chipa, bori bori (caldo de feijão com bolinhas de queijo), locro (tipo de puchero com canjica) e puchero, além de dobradinha. "Os portões abrem às 19 horas e a entrada é franca", disse.



