Clube Arpa realiza festa da Sopa Paraguaia neste final de semana

Aquidauana
Serão oferecidos pratos da culinária do Paraguai, com shows e apresentações culturais
Acontece no próximo final de semana no Clube Arpa, em Aquidauana, a 13ª Edição da Festa da Sopa Paraguaia. O evento contará com shows, apresentações culturais e praça de alimentação repleta de variedades, partindo desde pratos tradicionais da cultura paraguaia, a outros como espetinho e arroz carreteiro.
Segundo Marisa de Souza Fernandes, umas das organizadores, a festa começa amanhã, com tradicional baile, e segue até sábado. Serão vendidos sopa, chipa, bori bori (caldo de feijão com bolinhas de queijo), locro (tipo de puchero com canjica) e puchero, além de dobradinha. "Os portões abrem às 19 horas e a entrada é franca", disse.
Oportunidades
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
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