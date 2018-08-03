Jovem de 18 anos tem celular furtado dentro de loja de roupas de centro de Aquidauana

Policial
A vítima relatou que o aparelho estava no bolso traseiro de sua calça
Uma jovem de 18 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana na tarde desta sexta-feira, para denunciar o furto do celular ocorrido dentro de uma loja de roupas na Rua Estevão Alves Corrêa, centro da cidade. A vítima relatou que o aparelho estava no bolso traseiro de sua calça e pode ter sido subtraído logo depois que ela saiu do provador. Não há nenhum suspeito e o caso é investigado.
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