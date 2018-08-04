Após contato com a esposa, homem desaparece e família procura a Polícia Civil

Rafael Gustavo de Arruda, de 36 anos, está desaparecido desde a tarde de ontem em Aquidauana. Depois de se encontrar com a esposa, ele teria dito que sumiria e não foi mais visto. Preocupada, a família registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

Conforme relatado, ele foi visto pela última vez na Rua Augusto Mascarenhas, em frente ao Chiquinho Sorvetes. Desde então não voltou para a casa e nem atendeu mais a ligações. O homem havia acabado de chegar da fazenda do pai, onde tinha passado por dois dias e aparentava estar bem.

Ele teria saído apenas com a roupa do corpo em um Fia Palio branco placa QAA - 1028. O caso é investigado.

