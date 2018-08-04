Mulher que matou idoso e o jogou em freezer é denunciada e tem prisão preventiva decretada

O juiz Giuliano Máximo Martins, da Vara da Infância e Juventude de Aquidauana, recebeu denúncia contra Thais Errobidart da Silva, de 19 anos, pela morte do aposentado Wanderley de Souza, de 73 anos. Ela matou a vítima em uma propriedade no distrito de Cipolândia e em seguida a colocou dentro do freezer da residência. Além disso, também foi determinada a prisão preventiva da mulher, para garantia da ordem pública e bom andamento da instrução criminal.

Segundo magistrado, consta nos autos que as provas de materialidade são contundentes e justificam todas as decisões judiciais. Pois como noticiado, Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois iria viajar por alguns dias. No domingo, 1º de julho, o vizinho foi vistoriar o imóvel para ver se estava tudo em ordem, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto. Ao tentar fechar, o homem encontro o freezer.

Na hora em que encontrou o corpo, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado. Somente na segunda-feira (2) foi submetido a exame necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca. A ex-mulher de Wanderley, que reside em Anastácio, compareceu para fazer o reconhecimento formal. Thaís Errobidart da Silva, foi presa como autora do crime e foi responsabilizada pelo assassinato do idoso.

