Tempo ameno e chuvas esparsas em Aquidauana e região

Nesta segunda-feira (6) Aquidauana e região segue o clima instável, com chuvas esparsas e céu nublado. A mínima prevista para hoje é de 14 graus e a máxima de 23 graus.

Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu permanece nublado ao longo do dia. Umidade relativa do ar mínima de 70% e máxima de 95%.