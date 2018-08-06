Tempo ameno e chuvas esparsas em Aquidauana e região

Clima
Mínima de 14 e máxima de 23 graus nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira (6) Aquidauana e região segue o clima instável, com chuvas esparsas e céu nublado. A mínima prevista para hoje é de 14 graus e a máxima de 23 graus.
Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu permanece nublado ao longo do dia. Umidade relativa do ar mínima de 70% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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