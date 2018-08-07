Sem previsão de chuvas, Aquidauana segue com tempo fresco

Nesta terça-feira (7) as temperaturas em Aquidauana e região seguem mais amenas: mínima de 16 e máxima de 31 graus, conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Sem previsão de chuvas para hoje, o céu fica nublado e parcialmente nublado com névoa úmida o que deverá manter a boa umidade relativa do ar. Mínima de 65% e máxima de 100%.