Sem previsão de chuvas, Aquidauana segue com tempo fresco

Clima
Umidade relativa do ar melhora consideravelmente e chega a 100%
Nesta terça-feira (7) as temperaturas em Aquidauana e região seguem mais amenas: mínima de 16 e máxima de 31 graus, conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Sem previsão de chuvas para hoje, o céu fica nublado e parcialmente nublado com névoa úmida o que deverá manter a boa umidade relativa do ar. Mínima de 65% e máxima de 100%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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