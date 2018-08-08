Possibilidades de chuva à tarde e à noite em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 21 e máxima de 30 nesta quarta-feira
Nesta quarta-feira (8), Aquidauana e região terá tempo instável, com céu nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As temperaturas continuam gradativamente em elevação. Mínima de 21 e máxima de 30 graus Celsius.
A umidade relativa do ar permanece alta: mínima de 55% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS