Possibilidades de chuva à tarde e à noite em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (8), Aquidauana e região terá tempo instável, com céu nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas continuam gradativamente em elevação. Mínima de 21 e máxima de 30 graus Celsius.

A umidade relativa do ar permanece alta: mínima de 55% e máxima de 90%.