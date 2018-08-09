Policiais procuram Rafael Gustavo na região de fronteira com o Paraguai

Desaparecido
De acordo com o Porã News, familiares pedem ajuda para que tentem localizar o rapaz na fronteira do estado
Familiares do jovem Rafael Gustavo Arruda (36) após o seu desaparecimento na última sexta-feira (3)Aquidauana procuraram a Polícia Civil e a imprensa da região de fronteira a fim de encontrar o jovem que poderia estar em alguma cidade da região de fronteira com o Mato Grosso do Sul, conforme noticiou nesta manhã (9) o Porã News.
Quando desapareceu, Rafael dirigia um Fiat Palio, cor branca, placas QAA 1068. Aos investigadores do SIG (setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, os familiares manifestaram que desconhecem as causas do desaparecimento repentino do jovem que teria deixado uma carta endereçada a esposa, ate o momento o conteúdo da carta não foi divulgado pela Polícia, apenas que tinha "dado um tempo". Segue a investigação do caso.
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