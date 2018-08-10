Céu estável com mínima de 7 graus em Aquidauana e região

A chegada de uma nova frente fria derrubou as temperaturas em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva anterior deu lugar a céu encoberto e com nevoeiro nesta sexta-feira (10).

Mínima de 7 graus e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar mínima será de 40% e máxima de 90%.