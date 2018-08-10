Céu estável com mínima de 7 graus em Aquidauana e região

Clima
Queda brusca de temperatura se deu por conta de chegada de uma nova frente fria
A chegada de uma nova frente fria derrubou as temperaturas em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva anterior deu lugar a céu encoberto e com nevoeiro nesta sexta-feira (10).
Mínima de 7 graus e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar mínima será de 40% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS