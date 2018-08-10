Sertanejo de Aquidauana lança EP e produz clipe em Campo Grande

Cultura
Padu é autor do projeto "Suas Asas"
Natural de Aquidauana, o sertanejo pop Paulo Eduardo Alves Botelho, de 28 anos, o Padu, lançou recentemente um novo projeto musical. O EP intitulado "Suas Asas" foi disponibilizado em todas as plataformas digitais e a expectativa agora é quanto ao lançamento do clipe da música de trabalho. O vídeo deve ser disponibilizado no canal oficial dele no Youtube ainda neste final de semana.
Segundo Padu, que hojve vive em Campo Grande, a produção foi feita na Capital. O vídeo ficou por conta do Estúdio Casa, produzido por Isaqueu Borges, e o áudio foi produzido pelo Estúdio O2, de Fábio Adamis. "A expectativa está muito grande", disse o artista, ansioso para saber como os fãs vão receber o novo trabalho.
Ele conta que sempre foi muito ligado à música e que desde a infância já participava dos grupos de canto da igreja. Ele chegou formar a dupla sertaneja Padu & e Gabriel, com o sucesso "Quem vê cara não vê safadeza" e agora aposta na carreira solo. "É um projeto sertanejo, mas com elementos do pop", disse.
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