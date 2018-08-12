Céu claro e temperaturas em elevação neste domingo em Aquidauana e região

Sem previsão de chuvas para os próximos dias, o clima na região de Aquidauana permanece fresco, entretanto, está em gradativa elevação neste domingo (12), Dia dos Pais. A temperatura mínima prevista para hoje será de 13 graus e a máxima de 30 graus, conforme o Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A umidade relativa do ar reduz sensivelmente, sendo a mínima de 35% e a máxima de 75%.