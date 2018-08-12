Céu claro e temperaturas em elevação neste domingo em Aquidauana e região

Clima
Neste domingo de Dia dos Pais, a temperatura mínima será de 13 e a máxima de 30 graus
Sem previsão de chuvas para os próximos dias, o clima na região de Aquidauana permanece fresco, entretanto, está em gradativa elevação neste domingo (12), Dia dos Pais. A temperatura mínima prevista para hoje será de 13 graus e a máxima de 30 graus, conforme o Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A umidade relativa do ar reduz sensivelmente, sendo a mínima de 35% e a máxima de 75%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS