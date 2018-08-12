Padrasto pede emprestada moto de enteada e some sem dar notícias

Aquidauana
O caso foi registrado como apropriação indébita e aconteceu na Vila Cherogami
Cerca de 12 horas depois do padrasto de uma mulher de 22 anos sumir com a moto dela, uma Yamaha Factor vermelha, a vítima comunicou à Polícia sobre o caso, neste sábado, às 19h40. O homem desapareceu com sua moto na Vila Cherogami no Bairro Nova Aquidauana.
De acordo com o registro policial, por volta das 7 horas de ontem, o padrasto pediu a moto emprestada e disse a enteada que devolveria em 2 horas. Entretanto, a vítima contou aos policiais que desde a manhã de sábado tenta contato pelo celular do padrasto, que está desligado. O caso segue para investigação e o autor do crime não foi identificado pelo sistema integrado de informações da Polícia.
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