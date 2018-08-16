PM de Aquidauana prende ladrões que roubaram smartphone no centro

Por volta das 21 horas de terça-feira, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar em Aquidauana prendeu dois indivíduos que roubaram um smartphone das mãos de pessoas que transitavam pela Área Central da cidade.

Assim que ocorreu o roubo, a vítima ligou para a Central de Operações 190, informando os pormenores do fato e as características dos autores (um homem e uma mulher) que, segundo ela, aproximaram-se rapidamente e, proferindo ameaças, tomaram o smartphone das mãos de uma adolescente de 12 anos de idade que a acompanhava.

Os agressores ainda disseram que as matariam se ligassem para a Polícia Militar. Depois de concretizado o ato criminoso, o casal fugiu rapidamente. De posse de tais informações, a guarnição realizou rondas pelos locais onde a vítima e outras testemunhas indicaram, encontrando-os nas proximidades. Com eles estava o aparelho de telefone celular roubado, mediante violência. Pelos atos criminosos, o homem de 27 e mulher de 18 anos de idade, foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para as providências.