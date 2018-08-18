Mulher é presa depois de furtar dinheiro e celular da casa de idoso

Aquidauana
Dinheiro foi usado para comprar drogas
Mulher de 32 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde de ontem, em Aquidauana, depois de furtar quantia não especificada de dinheiro e um aparelho de telefone celular de um idoso de 78 anos morador no bairro Previsul. O dinheiro foi utilizado na compra de entorpecentes.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima acionou a PM por volta das 15 horas alegando que o dinheiro e o telefone haviam sumido depois de que recebeu a visita da mulher que costumava frequentar sua residência. Os policiais então passaram a fazer rondas.
A suspeita foi localizada em uma residência na Rua Álvaro Pontes. Dentro de um recipiente sobre a pia do banheiro havia R$ 36. A mulher alegou que tinha usado drogas com a outra parte do dinheiro. Além disso, também entregou o celular furtado. Por este motivo, recebeu voz de prisão.
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