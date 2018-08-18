Mulher é presa depois de furtar dinheiro e celular da casa de idoso

Mulher de 32 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde de ontem, em Aquidauana, depois de furtar quantia não especificada de dinheiro e um aparelho de telefone celular de um idoso de 78 anos morador no bairro Previsul. O dinheiro foi utilizado na compra de entorpecentes.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima acionou a PM por volta das 15 horas alegando que o dinheiro e o telefone haviam sumido depois de que recebeu a visita da mulher que costumava frequentar sua residência. Os policiais então passaram a fazer rondas.

A suspeita foi localizada em uma residência na Rua Álvaro Pontes. Dentro de um recipiente sobre a pia do banheiro havia R$ 36. A mulher alegou que tinha usado drogas com a outra parte do dinheiro. Além disso, também entregou o celular furtado. Por este motivo, recebeu voz de prisão.