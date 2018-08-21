Acidente entre motos deixa dois homens feridos em Aquidauana

Dois motociclistas se feriram em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira na região do Bairro Alto, em Aquidauana. Uma das vítimas chegou a ficar inconsciente. Os homens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Regional.

Conforme apurado, um deles, de 37 anos, seguia em uma moto YBR Factor pela Avenida Duque de Caxias, na faixa da esquerda, enquanto o outro, de 26 anos, trafegava em veículo semelhante, na mesma via, porém a alguns metros à frente, mas na faixa da direita.

Durante o trajeto, o rapaz que estava do lado direito avançou à esquerda para acessar a Rua José Bonifácio, resultando na colisão entre as duas motos. Ele teve fratura exposta na perna esquerda e pode ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O homem de 37 anos, por sua vez, chegou a ficar desacordado por alguns minutos e foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur. A Polícia Militar foi acionada e constatou que os veículos estavam com situação regular, motivo pelo qual os liberou.



Colaborou Luiz Guido Jr.