Acidente entre motos deixa dois homens feridos em Aquidauana

Trânsito
Uma das vítima teve fratura exposta e a outra ficou desacordada
Dois motociclistas se feriram em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira na região do Bairro Alto, em Aquidauana. Uma das vítimas chegou a ficar inconsciente. Os homens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Regional.
Conforme apurado, um deles, de 37 anos, seguia em uma moto YBR Factor pela Avenida Duque de Caxias, na faixa da esquerda, enquanto o outro, de 26 anos, trafegava em veículo semelhante, na mesma via, porém a alguns metros à frente, mas na faixa da direita.
Durante o trajeto, o rapaz que estava do lado direito avançou à esquerda para acessar a Rua José Bonifácio, resultando na colisão entre as duas motos. Ele teve fratura exposta na perna esquerda e pode ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.
O homem de 37 anos, por sua vez, chegou a ficar desacordado por alguns minutos e foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur. A Polícia Militar foi acionada e constatou que os veículos estavam com situação regular, motivo pelo qual os liberou.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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