Veículo de transporte ilegal de Campo Grande para Aquidauana é autuado na 262

Aquidauana
Os próprios viajantes confirmaram que estavam pagando individualmente pela viagem, a título de “passagem”
Ilegal, a venda de passagens individuais e o transporte de pessoas de forma remunerada em viagens intermunicipais por particulares é uma prática que ainda acontece em Mato Grosso do Sul. De olho nos infratores para coibir essa irregularidade, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) realizou mais uma operação e fez uma autuação em flagrante na sexta-feira passada.
Durante fiscalização na BR-262, a equipe autuou um automóvel, categoria particular, ao constatar o transporte remunerado de quatro passageiros de Campo Grande a Aquidauana. Os próprios viajantes confirmaram que estavam pagando individualmente pela viagem, a título de “passagem”.
A agência reguladora constatou que o motorista, que também é o proprietário do veículo, realiza o serviço de transporte de mercadorias e aproveita o deslocamento para levar passageiros.
A Agepan alerta aos usuários para não aceitarem esse tipo de oferta. Além de estarem infringindo as normas do transporte, que só pode ser feito por empresa autorizada, os clandestinos ainda representam risco. Sem garantidas de segurança e de seus direitos, quem viaja com transportador ilegal ainda pode perder o que pagou e ficar sem a viagem, visto que infrações como essa são passíveis de apreensão do veículo.
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