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PM e Bombeiros realizam projetos sociais com crianças de Aquidauana e região

Ações foram explicadas durante entrevista a rádio nesta quarta-feira

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2018 às 14:05

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Hoje (22), a Coordenadora de Projetos Sociais do 7º Batalhão de Polícia Militar, capitã  Cleide Maria, participou de uma entrevista mediada pela locutora Loridane Dias, da Rádio América FM de Aquidauana, oportunidade em que trataram sobre os Projetos Sociais desenvolvidos pelo 7º Batalhão PM.

No momento em que esteve ‘no ar’, a Capitã Cleide Maria deu conhecimento a população sobre como funciona o Projetos Patrulha Mirim (Aquidauana e Anastácio) e Projeto bom de bola, Bom na Escola, que atende crianças e adolescentes, ensinando-os sobre valores de ética, solidariedade e respeito as hierarquias militares.

Além dos dois projetos acima citados, a Coordenadora de Projetos do 7º BPM informou aos ouvintes sobre o relançamento  do PROERD (Programa Educacional de Repressão às Drogas e a Violência), junto as escolas da região, com o objetivo de transmitir uma mensagem de valorização à vida e da importância de manter as crianças e adolescentes longe das drogas e da violência.

Falando sobre o Projeto ‘Bombeiros do Amanhã’, esteve presente o Comandante do 1º SGBM/Ind (Capitão BM Vinícius), também mostrando a importância dos trabalhos desenvolvidos pelos Bombeiros de Aquidauana, em prol da comunidade.

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