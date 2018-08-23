Agosto é mês de intensificar combate à violência contra a mulher

Aquidauana
Prefeitura de Aquidauana realizou palestra sobre o tema nesta quinta-feira
Com o objetivo de alertar as mulheres sobre a violência contra a mulher, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social realizou uma palestra, nesta quinta-feira (23), sobre o Agosto Lilás para os usuários e funcionários do CRAS II (Nova Aquidauana).
Em Aquidauana, trabalhando a temática do Agosto Lilás, a equipe do CREAS está realizando palestras, rodas de conversa e orientações nas unidades de saúde, escolas e até em empresas.
Essas palestras visam contribuir para que a população do município tenham acesso às informações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, as possibilidades de atendimento, os canais de denúncia e, acima de tudo, promover ações de prevenção que possibilitem diminuição dos índices de violência.
Denúncia
Disque 180 é gratuito, a ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, além da pessoa que denuncia ter o anonimato garantido.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS