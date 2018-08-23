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Aquidauana

Durante 3 blitze simultâneas, PM prende foragido e flagra condutores sem CNH

Objetivo da ação é garantir segurança no trânsito de Aquidauana e região

Renan Nucci

Publicado em 23/08/2018 às 13:59

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Na manhã desta quinta-feira (23), grande operação foi desencadeada nas principais ruas de Aquidauana. Numa ação planejada, por conta do aumento excessivo de acidentes de trânsito e furtos nos últimos meses, o efetivo do 7º Batalhão da Polícia Militar efetuou abordagens a veículos e suspeitos em três pontos da cidade. Um foragido acabou preso e os policiais flagraram vários motoristas sem habilitação.

Segundo a capitã da PM, Cleide Maria da Silva, o resultado foi extremamente positivo pois, dentre as inúmeras infrações de trânsito flagradas pelos policiais no momento da abordagem, a que mais chamou a atenção foi a de motoristas desabilitados. "Tal conduta, inaceitável, é uma das grandes causas de acidentes de trânsito registrados em nossa região e, muitas vezes, fator causador de mortes nas vias", disse ela.

Entre os aborados havia um foragido que acabou preso. O mesmo possuía contra si uma determinação judicial de prisão, e só foi levado às grades por conta de ter sido abordado pelos policiais militares. "Estamos intensificando o policiamento de trânsito na região, deixando o trânsito mais seguro e humano para a população".

A capitã explicou ainda que o bom andamento da ação policial contou com a ajuda de pessoas que entenderam o trabalho da PM, colaborando com a abordagem e mostrando os documentos aos profissionais da segurança que ali estavam no cumprimento de suas funções. "Operações Blitz possuem tanto caráter repressivo quanto educativo, pois proporciona a boa fluidez e segurança de nossas vias, além de ser uma boa estratégia de prisão de criminosos, diminuição de vítimas de acidentes e recuperação de produtos furtados".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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