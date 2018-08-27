Licenciatura Intercultural Indígena é institucionalizada como curso regular da UFMS



Foi aprovada, na última quinta-feira (23), pelo Conselho Universitário da UFMS, a institucionalização do curso Licenciatura Intercultural Indígena, desenvolvido no Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS).

Para a Licenciatura Intercultural Indígena estão previstas 25 vagas. O turno deve ser integral, com aulas presenciais nos períodos matutino e vespertino, em pedagogia de alternância entre Tempo Universidade e Tempo Comunidade. A previsão é de que os graduados obtenham, nos oito semestres de atividades, a habilitação em Linguagens para o Ensino Fundamental e Médio.

O curso continuará a ser desenvolvido no Campus de Aquidauana, com a infraestrutura e os professores já contratados anteriormente por meio do programa e de convênios com estado e município. Deve manter também, como característica, o atendimento às populações indígenas, com previsão da exigência de comprovante de pertencimento à comunidade indígena.

O curso Licenciatura Intercultural Indígena foi anteriormente ofertado pela UFMS por meio de programa governamental específico: o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (Prolind). Com a integralização das atividades pela última turma de alunos, prevista para o final deste segundo semestre de 2018, a institucionalização será feita para que a oferta seja reiniciada conforme as demais graduações regulares, com previsão de ingresso também no primeiro semestre de 2019.