Mulher bate moto na traseira de carro e acaba ferida no Bairro Alto

Acidente
Acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira
Mulher de 61 anos sofreu ferimentos leves e escoriações depois de bater a moto na traseira de um carro Fiat Uno no final da tarde desta segunda-feira, em Aquidauana. A vítima, que havia acabado de sair do serviço e ia para a a casa, estava em uma Honda Fan.
Ela seguia pela Rua Azizs Ribeiro, no Bairro Alto e não conseguiu frear a tempo, batendo na traseira do veículo. Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local prestou primeiro atendimento até a chegada do Corpo de Bombeiros.
A vítima foi atendida e encaminhada ao hospital de Aquidauana. A Polícia Militar foi acionada para controlar o trânsito no local e liberou os dois veículos que estavam regulares.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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