Prefeitura e EPA iniciam fabricação de lajotas para pavimentação em Aquidauana

"É um sonho que estamos realizando: reativar a fábrica de lajotas. Esse é mais um desafio que nós vencemos diante de tanta burocracia e dificuldades. Em breve, serão nossos moradores das vilas e bairros realizando o sonho de ter a rua pavimentada. Estamos trabalhando para isso!”, afirmou o prefeito.

Buscando contínuos investimentos na infraestrutura de Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro firmou parceria da prefeitura com o Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) para a fabricação de lajotas sextavadas de concreto, que serão utilizadas na pavimentação de diversas ruas do município.

A prefeitura providenciou o barracão com maquinários, material e toda a instalação necessária. Essa parceria também proporciona uma oportunidade de trabalho, com redução de pena e um salário para o detento, oportunizando a ressocialização, pois a mão de obra na fabricação das lajotas é a dos detentos.