Polícia Civil prende dois homens e dois adolescentes que furtaram comércio

A Policia Civi identificou e prendeu os autores de um furto, ocorrido no dia 12 deste mês, em estabelecimento comercial da cidade de Anastácio. Tratam-se de dois homens e dois adolescentes que, em comum acordo, arrombaram as portas do local, no período da noite, furtando diversos objetos, dentre eles, 40 chips de celulares e dinheiro.

Os trabalhos conduzidos pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) direcionaram os policiais a um dos suspeitos que confessou o crime, possibilitando a localização dos demais e de parte dos objetos furtados. Todos os investigados foram encaminhados à delegacia de polícia de Anastácio.

Os maiores de idade foram indiciados por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Já os adolescentes, responderão por ato infracional análogo ao crime de furto.