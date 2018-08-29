Polícia Civil prende dois homens e dois adolescentes que furtaram comércio

Anastácio
Grupo levou vários objetos, chips de celular e dinheiro do local
A Policia Civi identificou e prendeu os autores de um furto, ocorrido no dia 12 deste mês, em estabelecimento comercial da cidade de Anastácio. Tratam-se de dois homens e dois adolescentes que, em comum acordo, arrombaram as portas do local, no período da noite, furtando diversos objetos, dentre eles, 40 chips de celulares e dinheiro.
Os trabalhos conduzidos pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) direcionaram os policiais a um dos suspeitos que confessou o crime, possibilitando a localização dos demais e de parte dos objetos furtados. Todos os investigados foram encaminhados à delegacia de polícia de Anastácio.
Os maiores de idade foram indiciados por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Já os adolescentes, responderão por ato infracional análogo ao crime de furto.
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