Ao ver policial, dupla foge e abandona dois pedaços de maconha

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aquidauana apreendeu na noite de ontem, no Parque da Lagoa Comprida, duas porções de maconha abandonadas por dois homens. Os suspeitos fugiram ao notarem a aproximação de um policial e entraram na mata nas imediações, não sendo encontrados.

Conforme apurado, denúncias enviadas à polícia apontavam que no local, no período noturno, havia movimentação de pessoas consumindo e comercializando entorpecentes. Ontem, o policial passou a monitorar o parque e viu dois suspeitos. Ao abordá-los, eles fugiram a pé por uma mata, deixando para trás uma sacola com objetos.

Quando o policial observou, se deu conta que tais objetos eram dois pedaços de maconha. Os suspeitos entraram na mata e desapareceram. O policiais chegou a pedir reforço e fez rondas pela região, mas ninguém foi preso. A droga foi recolhida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil.



