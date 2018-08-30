Prefeitura e EPA iniciam fabricação de lajotas para pavimentação em Aquidauana

Buscando contínuos investimentos na infraestrutura de Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro firmou parceria da prefeitura com o Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) para a fabricação de lajotas sextavadas de concreto, que serão utilizadas na pavimentação de diversas ruas do município.

Nessa parceria, a prefeitura providenciou a construção de um barracão com toda a estrutura para a fabricação das lajotas, contendo maquinários, material e toda a instalação elétrica e hidráulica necessária.

Essa parceria também proporciona uma oportunidade de trabalho, com redução de pena e um salário para o detento, oportunizando a ressocialização, pois a mão de obra na fabricação das lajotas é a dos detentos.

“É um sonho que estamos realizando: reativar a fábrica de lajotas. Esse é mais um desafio que nós vencemos diante de tanta burocracia e dificuldades. Em breve, serão nossos moradores das vilas e bairros realizando o sonho de ter a rua pavimentada. Estamos trabalhando para isso!”, afirmou o prefeito.

Nessa manhã, 28, o prefeito Odilon Ribeiro acompanhado do secretário municipal de Educação, Mauro Batista e do coordenador da Defesa Civil, Mário Raváglia visitaram a fábrica no estabelecimento penal. O prefeito aproveitou para agradecer ao diretor do EPA, Marco Aurélio Sales, pela parceria e efetividade para que os detentos iniciassem ainda esse mês a produção das lajotas.

A pavimentação com lajotas é de fácil instalação, manutenção e com menor custo, pois será fabricada e instalada em parceria, além das lajotas serem de maior durabilidade que o pavimento comum, principalmente, nas ruas mais estreitas e úmidas da cidade.



