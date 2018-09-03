Grupo se perde ao visitar área perto do rio Aquidauana na Colônia Buriti

Resgate
Dois homens e duas mulheres foram socorridos ilesos pelo Corpo de Bombeiros
Quatro pessoas se perderam no sábado, ao visitar uma área de vegetação localizada às margens do rio Aquidauana, perto da Ponte de Ferro, na Colônia Buriti. Conforme apurado, o grupo teria se perdido por causa da escuridão e foi resgatado ileso, sem ferimentos. Eram duas mulheres, de 58 e 42 anos, e dois homens, de 60 e 36 anos.
Segundo o boletim de ocorrência, as próprias vítimas, depois de se perderem do caminho por causa da noite, acionaram o Corpo de Bombeiros por telefone. Por meio do uso de sinais sonoros, com apitos, os bombeiros conseguiram localizar o grupo e fazer o resgate. Como não tinham ferimentos e estavam bem, foram conduzidos até seus veículos.
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