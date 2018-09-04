Vaca resgatada em fossa no São Francisco precisou ser sacrificada

Aquidauana
Animal estava bastante ferido, sofrendo com dor e hipotermia
A vaca resgatada pelo Corpo de Bombeiros e equipe da Prefeitura de Aquidauana na manhã desta terça-feira, de dentro de uma fosse localizada na Rua Miguel Lancellotti, no Bairro São Francisco, precisou ser sacrificada. Segundo o Setor de Controle de Vetores, o animal estava sofrendo com dor, com luxação na pata traseira e hipotermia.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vaca não tinha condições de se recuperar e, de acordo com uma veterinária, foi levada ao sacrifício para amenizar o sofrimento. "O proprietário do animal não foi encontrado e pela lei do bem estar animal, o mesmo tem que ser sacrificado devido ao seu estado grave", lê-se no registro da Polícia Civil.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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