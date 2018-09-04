Vaca resgatada em fossa no São Francisco precisou ser sacrificada

A vaca resgatada pelo Corpo de Bombeiros e equipe da Prefeitura de Aquidauana na manhã desta terça-feira, de dentro de uma fosse localizada na Rua Miguel Lancellotti, no Bairro São Francisco, precisou ser sacrificada. Segundo o Setor de Controle de Vetores, o animal estava sofrendo com dor, com luxação na pata traseira e hipotermia.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vaca não tinha condições de se recuperar e, de acordo com uma veterinária, foi levada ao sacrifício para amenizar o sofrimento. "O proprietário do animal não foi encontrado e pela lei do bem estar animal, o mesmo tem que ser sacrificado devido ao seu estado grave", lê-se no registro da Polícia Civil.

Colaborou Luiz Guido Jr.



