Açougue clandestino de Aquidauana tinha até ovos de mosca congelados; local foi fechado

A Agência Local de Inteligência da Polícia Militar e a Rotai, junto com a Vigilância Sanitária, desmontaram ontem açougue clandestino que operava em residência localizada na Rua Carlito Leite, na Vila São Pedro, em Aquidauana. O estabelecimento comercializava carne imprópria para consumo e, durante cumprimento ao mandado de busca e apreensão, policiais chegaram a encontrar ovos de moscas congelados. Cerca de 88,6 quilos de carne estragada foram apreendidos para descarte.

Segundo o boletim de ocorrência, o responsável pelo local, de 45 anos, responde pelo crime de "vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria prima ou mercadoria em condições impróprias para consumo". Durante as buscas, os policiais encontraram dois freezers. Havia um pedaço inteiro congelado com ovos de moscas e vários outros pequenos pedaços de carne pendurados em vários ganchos.

Questionado sobre a procedência da carne, o homem disse que compra de assentamentos e aldeias, mas não apresentou nota fiscal. No local foram apreendidos R$ 1.650 em várias notas, uma máquina de moer carne, ainda com restos, duas balanças, serrote sujo de carne, quatro facas de açougue, três chairas, duas luvas de aço, embalagens plásticas para pesagem, talha para suspender carne, varão com dois ganchos, ganchos grandes, caderno de notas, promissórias e bacia de aço.

Uma advogada acompanhou todo o procedimento, juntamente com agente da vigilância sanitária que noticiou o responsável, lacrou o freezer e recolhe a carne. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. O caso é investigado.



