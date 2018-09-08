Expedição de Kombi passa por Aquidauana e grupo aprecia belezas naturais

Turismo
Em seguida, eles repousaram na rotatória da Pantaneta e seguiram para Nioaque e Jardim
Crédito do vídeo: Da Redação
Expedição de Kombi começou a percorrer na quinta-feira, e segue até domingo, a região pantaneira de Mato Grosso do Sul, passando pelos mais belos pontos turísticos do estado. A saída aconteceu ao lado da Feira Central de Campo Grande, em frente à antiga Estação Ferroviária da Capital.
A ideia é juntar amigos e família em passeio inesquecível, reunindo um ícone do automobilismo nacional que ficou em produção durante 56 anos fazendo história em nosso país. O grupo iniciou a viagem pela entrada do Pantanal, região de Jardim, e passou por Aquidauana.
Os aventureiros desfrutaram das paisagens em Palmeiras, Piraputanga e depois subiram ao mirante do morro do Paxixi para o pôr do sol. Em seguida, repousaram na rotatória da Pantaneta e seguiram para Nioaque e Jardim. Hoje estão em Bonito e amanhã terminam o passeio em Bodoquena.
Diferencial
A essência da "expedição", diferente de um encontro em um único lugar, é passar por cenários lindos e inspiradores. A única exigência é de que o passeio deve ser feito única e exclusivamente de Kombi, porém o bom é que tem Kombi que poderá levar até 9 pessoas.
“Nós, da organização, já viajamos de Kombi há muito tempo, e esse também é um motivo para amigos que não viajam e não sabem o quanto é bom viajar de Kombi fazerem sua primeira viajem”, explicou Rhobson Lima.
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