Moto atinge bicicleta em cheio e duas pessoas ficam feridas no bairro Serraria

Policial
Acidente ocorreu na noite de ontem, em Aquidauana
Duas pessoas se feriram em acidente entre moto e bicicleta ocorrido na noite de ontem, na Rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro Serraria, em Aquidauana. O motociclista, de 31 anos, teve traumatismo craniano e a ciclista, de 60 anos, surda e que trabalha como catadora de latinhas, teve possível fratura no ombro direito.
Não há informações sobre as circunstâncias do acidente, mas conforme divulgado pela Polícia Militar, a moto teria atingido a bicicleta em cheio, tanto que o piloto do veículo chegou a ficar sem o capacete. Além dos ferimentos já citados, as duas vítimas tiveram diversas outras lesões, menos graves, e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.
Ambas foram levadas ao hospital regional. Durante atendimento da ocorrência, a PM constatou que a moto estava com documento atrasado e o veículo foi apreendido, sendo encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Ainda não foram divulgadas informações sobre atual estado de saúde do homem da mulher.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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