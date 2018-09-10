Governo do MS realizará leilão presencial de 47 bovinos em Aquidauana



O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza nesta terça-feira (11.9), às 20h, no Parque de Exposições Manoel Paes de Barros – localizado na rua Antônio Campelo, s/nº, no município de Aquidauana -, leilão presencial de 47 bovinos distribuídos em três lotes.

Os lotes avaliados em R$ 38,6 mil são de propriedade da administração estadual, sob os cuidados da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

A visitação será realizada apenas no dia do leilão presencial. A avaliação será exclusivamente visual, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, como experimentação ou remoção.

Conforme o edital, fica a cargo dos arrematantes a obrigação de examinar devidamente os bovinos, eliminando a possibilidade de reclamações posteriores.

Os lotes contêm fêmeas e machos de 0 a 36 meses com lances iniciais entre R$ 9,6 mil a R$ 20 mil. O edital, adendo e demais avisos do leilão pode ser conferidos no site.