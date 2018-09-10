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Projeto Social

Mão Amiga realiza ação em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade

Missionário conta que o resgate envolve o trabalho de ex-participantes na corrente do bem

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/09/2018 às 08:56

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No último sábado (7) ação que aconteceu às 16 horas da tarde, atrás da rodoviária, contribuiu para a diminuição do sofrimento daqueles que lutam contra as drogas e também de moradores de rua sobrevivendo em condição de vulnerabilidade social. O Projeto 'Mão Amiga' foi fundado em Aquidauana há dois anos pelo missionário Norberto Silva Corrêa Júnior, de 49 anos, e tem por objetivo dar uma nova chance aos viciados e moradores de rua do município.

“Já faço a missão há 30 anos no Brasil e fora do país. Aqui em Aquidauana estou há 8 anos. Sou de Corumbá e faço esse trabalho de evangelização na rodoviária há 4 anos, três deles distribuindo marmitas aos necessitados”, explica o missionário Norberto.

O trabalho rendeu bons frutos. Agora, os participantes do projeto Mão Amiga também contam com um abrigo. “Aqui nós ministramos a palavra para que haja essa cura e libertação dos vícios.”

Nesta ação em particular ocorrida no último sábado, o missionário explica que ex-viciados que também viviam em condições subumanas, hoje são voluntários e participam do projeto, contribuindo para que outras pessoas tenham a oportunidade de se livrar dos vícios.

“Eles já estão libertos e estão vindo testemunhar a mudança da vida de cada um deles. Os que estão ainda aqui, presos pelos vícios da droga e da prostituição, colocamos um ônibus à disposição para resgatá-los, se quiserem, da condição atual em que vivem”, informou o missionário.

A intenção, segundo o idealizador do projeto, é realizar a ação social a cada dois meses, para atingir o maior número de pessoas. “Aqui encontramos profissionais, que outrora tinham família, que possuem faculdade, mas infelizmente isso foi entregue ao vício. Por isso estamos com esse trabalho de resgate, não só para a sociedade, bem como para a família”, conta.

Solidariedade

Doações podem ser feitas diretamente no local que abriga o projeto, localizado na antiga escola do Morrinho. O telefone para contato é o (67) 99976-0929.

*Com informações de Ivynara Dias.

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