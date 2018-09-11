Aquidauana é rota de aventureiro alemão que quer conhecer o Pantanal

Aventura
John Che, de 50 anos, segue viagem rumo a Corumbá
O alemão John Che, de 50 anos, passou por Aquidauana nesta terça-feira. Aventureiro, ele viaja rumo a Corumbá, onde quer conhecer mais de perto o Pantanal. Ele estava morando no Arizona, nos Estados Unidos, mas deixou tudo para trás e fez do veículo motorhome a sua nova casa.
O que o motivou a iniciar a série de viagens foi um divórcio. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, John explicou que sua casa nos Estados Unidos está atualmente alugada. Depois que se separou, decidiu buscar novos horizontes e percorrer o mundo.
Durante sua passagem pelo Brasil, conta, o que mais lhe encantou até agora foram as Catataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR). Depois do Pantanal sul-mato-grossense, pretende ir para o Uruguai, Argentina e Chile.
Colaborou Ivynara Dias
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