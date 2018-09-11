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Crea-MS realizará fiscalização em estabelecimentos de Aquidauana e região

Neste mês serão fiscalizadas instituições financeiras, empresas de telecomunicações, cartórios, supermercados, prefeituras, eventos, obras civis, igrejas e usinas hidrelétricas

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/09/2018 às 09:12

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O Departamento de Fiscalização do Crea-MS divulgou a programação de visitas que serão realizadas no mês de setembro em todo o Estado. Os agentes fiscais chegarão a 32 municípios e deverão realizar 2 mil visitas a obras e serviços nas áreas da engenharia, agronomia e geociências.

Neste mês serão fiscalizadas instituições financeiras, empresas de telecomunicações, cartórios, supermercados, prefeituras, eventos, obras civis, igrejas e usinas hidrelétricas. De 17 a 21 de setembro
a cidades de Aquidauana, Anastácio, Bonito, Jardim, Bandeirantes, Jaraguari, Corumbá, Ladário, Cassilândia, Inocência, Mundo Novo, Eldorado, Japorã serão fiscalizadas.Quatro agentes fiscais intensificarão as visitas em empreendimentos e serviços das áreas da engenharia e agronomia.

Denúncias – Irregularidades em empreendimentos e serviços e demais atividades profissionais ligadas à engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia podem ser encaminhadas para verificação pelos agentes fiscais.

Clicando no link Denúncia Fiscalização é possível, a qualquer pessoa relatar irregularidades como, por exemplo, ausência de profissionais, inexistência de placa em obras, atividade sendo realizada por leigos, acobertamento por parte de profissionais, entre outras irregularidades. O sistema também permite o envio de imagens.

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Fiscalização, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h, pelo telefone 67 3368-1014.

Cidades que serão visitadas em setembro
1º a 30 de setembro
Campo Grande, Dourados e Paranaíba

10 a 14 de setembro
Coxim, Rio Verde, Ponta Porã, Selvíria, Aparecida do Taboado, Glória de Dourados, Deodapólis

10 a 21 de setembro
Três Lagoas – fiscalização intensiva

17 a 21 de setembro
Bonito, Jardim, Bandeirantes, Jaraguari, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Ladário, Cassilândia, Inocência, Mundo Novo, Eldorado, Japorã,

De 24 a 28 de setembro
Sonora, Pedro Gomes, Angélica, Ivinhema, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Iguatemi, Itaquiraí

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