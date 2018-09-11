Jovem é amarrado por indígenas depois de agredir o próprio pai em Aquidauana

Aquidauana
Mesmo depois de preso, rapaz dizia que iria voltar a agredir a vítima
Jovem de 18 anos precisou ser amarrado pelas pernas e braços por indígenas do distrito de Taunay, da Aldeia Água Branca, em Aquidauana, depois de agredir o próprio pai, de 66 anos. Os fatos ocorreram na noite de ontem. A vítima precisou ser encaminhada ao hospital da cidade.
Não foram reveladas as circunstâncias das agressões, mas de acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz havia ingerido bebidas alcoólicas e estava bastante agitado. Ele foi algemado e em seguida encaminhado a uma unidade de saúde, pois também tinha alguns ferimentos.
Na delegacia, enquanto a ocorrência era registrado, o rapaz continuou ameaçando o pai, dizendo que quando fosse solto o agrediria novamente. A vítima, que estava com o rosto machucado, demonstrou preocupações, pois mora na casa somente com o filho. O caso é investigado.
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