Equipe de Policiamento Comunitário Escolar ministra palestra a alunos de Escola

Aquidauana
O tema foi ‘Prevenção e Combate as Drogas’
Na última semana, o Subtenente PM Paulo Rogério e o Sargento PM Marcelo, integrantes da equipe de ‘Policiamento Comunitário Escolar’, estiveram em uma atividade educativa na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR).
Atendendo a convite da direção escolar, os policiais militares ministraram uma palestra aos alunos do Ensino Médio, tratando sobre o tema ‘Prevenção e Combate as Drogas’. Ali, num ambiente bem descontraído, todos puderam expor suas dúvidas mais frequentes e aprender uma pouco sobre como combater e se abster desse terrível mal, que ronda não só o entorno escolar, como também, a família.
Oportunidades
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