General do CMO visita batalhão do Exército Brasileiro em Aquidauana

Nesta quinta-feira (13), o 9ª Batalhão de Engenharia de Combate (9° BE Cmb) recebeu a primeira visita do novo Comandante Militar do Oeste, General de Exército Lourival Carvalho Silva, que acompanhou os preparativos para a comemoração dos 150 anos de construção da Estrada do Chaco.

A programação constou de uma recepção pela Guarda do Quartel com seu uniforme histórico, formatura, visita ao Museu Marechal José Machado Lopes, ao Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR/9º BE Cmb).

O Comandante do 9º BE Cmb, Cel Fabio Batista Bogoni, realizou uma apresentação dos principais aspectos histórico, culturais, operacionais e administrativos do Batalhão e o andamento dos trabalhos relativos a comemoração dos 150 anos da construção da Estrada do Chaco.

Na oportunidade visitou o monumento de Porto Canuto, alusivo aos heróis da Retirada da Laguna e inaugurou, juntamente com o prefeito da Cidade de Anastácio, o “Marco da Estrada de Canuto”, na Rodovia BR 262, onde faz parte do itinerário daquele feito histórico. Prestigiaram a solenidade autoridades dos poderes executivo, legislativo e forças de segurança pública.