No Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio é intensificada

No Brasil, há 5,7 suicídios em 100 mil habitantes por ano e existe um aumento do número de casos nos últimos 10 anos. Em Aquidauana, a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde intensificando as ações de prevenção, está realizando a campanha "Setembro Amarelo".

Como parte da campanha, hoje pela manhã, na Câmara Municipal, aconteceu uma palestra de orientação para professores, diretores e servidores das Secretarias de Assistência Social e Educação, ministrada pela psiquiatra Drª Anny Daleffi Rozolem Queiroz. De acordo com a especialista, Drª Anny, há uma alteração no funcionamento do cérebro, causando prejuízo em seu funcionamento e levando a transtornos psiquiátricos.

Em mais 90% das tentativas há um transtorno de humor associado. Ou seja, o suicídio é um fenômeno complexo e multideterminado. As características de maior risco para o suicídio são: transtornos psiquiátricos, impulsividade, instabilidade emocional, ansiedade, desesperança, alcoolismo e doenças crônicas. Suicídio: conhecer para cuidar e prevenir pra ajudar.